В России установлен очередной рекорд продаж новых легковых автомобилей

Такими цифрами в своем официальном канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, российский авторынок реально проснулся, среагировав на необычно теплую погоду.
Ключевой причиной увеличения продаж г-н Целиков считает конец квартала. Автодилеры пытаются максимально выполнить поставленные планы, рассчитывая на причитающиеся за это бонусы. Еще росту реализации поспособствовало большое количество новинок, представленное весной, отложенный спрос переходит в реальный.
С комтрансом ситуация не такая позитивная, хотя и не безнадежная. За неделю сегмент LCV просел на 9%, что вылилось в 1,3 тыс. купленных авто. Автобусы ушли в минус на 6%, куплено 208 штук. Зато грузовики приподнялись на 6,2%, такая техника разошлась тиражом 1063 экземпляра.
Остается сказать, что продажи мотоциклов подскочили на 75% за семь дней, в итоге пристроено 1728 байков.
