В России установлен очередной рекорд продаж новых легковых автомобилей

Продажи свежих легковушек на отечественном рынке достигли новой рекордной отметки в конце первого весеннего месяца. С 23 по 29 марта владельцев нашли 28,6 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлой неделей реализация выросла на 19%, а если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, то на 36,5%.

В то же время спрос на мотоциклы взлетел «до небес»

Такими цифрами в своем официальном канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, российский авторынок реально проснулся, среагировав на необычно теплую погоду.

Ключевой причиной увеличения продаж г-н Целиков считает конец квартала. Автодилеры пытаются максимально выполнить поставленные планы, рассчитывая на причитающиеся за это бонусы. Еще росту реализации поспособствовало большое количество новинок, представленное весной, отложенный спрос переходит в реальный.

С комтрансом ситуация не такая позитивная, хотя и не безнадежная. За неделю сегмент LCV просел на 9%, что вылилось в 1,3 тыс. купленных авто. Автобусы ушли в минус на 6%, куплено 208 штук. Зато грузовики приподнялись на 6,2%, такая техника разошлась тиражом 1063 экземпляра.

Остается сказать, что продажи мотоциклов подскочили на 75% за семь дней, в итоге пристроено 1728 байков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чем аукнется нашему авторынку мизерное снижение ключевой ставки.