Первый кроссовер Jeland показали в Санкт-Петербурге

На перезапущенном автозаводе в Шушарах, которым прежде владел сбежавший из России концерн General Motors, продемонстрировали прототипы кроссоверов новоиспеченного отечественного бренда Jeland. Одним из них был перелицованный Jaecoo J8.

Изображение обрусевшей «восьмерки» опубликовала пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Новинку в ходе визита на предприятие осмотрел губернатор региона Александр Беглов. Правительство Северной столицы помогло заводу, находящемуся под управлением отечественного холдинга «АГР», получить вторую жизнь.

Первый кузов кроссовера Jeland изготовили меньше двух недель назад. Ожидается, что линия окраски заработает в ближайшее время. До сих пор так и неизвестно, какие именно автомобили войдут в модельный ряд. Скорее всего, он будет состоять из локализованных кроссоверов Jaecoo J6, J7 и J8.

На сегодняшний день 4,8-метровая «восьмерка» доступна в России с 249-сильным турбодвигателем и полным приводом. Передачи переключает 7-диапазонный преселктив. Цены колеблются в диапазоне 4 419 000 — 5 179 000 рублей.

