Пикап JAC T8 Pro уходит с российского рынка

Китайский концерн JAC планирует убрать из своей российской линейки пикап T8 Pro. Его продажи в текущем году практически сошли на нет.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили», опираясь на статистику аналитического агентства «Автостат Инфо». Уточняется, что за первый месяц 2026-го в нашей стране поставили на учет только восемь экземпляров JAC T8 Pro. А в феврале отечественными госномерами обзавелось девять.

На сегодняшний день на раскрученных онлайн-площадках по продаже машин имеется только одно-единственное предложение о продаже нового JAC T8 Pro. Его место займет локализованная модель с индексом ST8 и шильдиком российского бренда Sollers. Фактически обрусевший «грузовичок» можно назвать преемником «китайца». Согласно общим итогам января и февраля, у нас нашли владельцев 68 отечественных «восьмерок».

Нетрудно сделать вывод, что дальнейшая судьба JAC T8 Pro в России практически предрешена, теперь у него нет здесь перспектив. Донора уверенно вытесняет технически близкий Sollers ST8, который выпускают в Ульяновске на мощностях УАЗа.

