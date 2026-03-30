К концу зимы средний срок автокредитов в России увеличился на 18%

В феврале 2026-го средний срок автокредитов в России вырос на 17,9% по сравнению с показателем за последний зимний месяц 2025-го. Тогда это было 5,07 года, а теперь дело дошло до 5,98.

Показатели достигли пиковых значений с начала 2024 года

Статистикой поделился ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По отношению к январю цифры стали больше на 0,9%, они растут уже 10-й месяц подряди и дошли до максимального значения с начала 2024 года.

Наибольший средний срок автокредитов в феврале, составивший 6,52 года, зафиксировали в Краснодарском крае. На второй позиции расположился Ставропольский за счет 6,48 года, первую тройку замыкает Тюменская область с ХМАО и ЯНАО, у которых по 6,33 года. Затем идет Волгоградская область и Башкортостан. Минимум — то есть 5,37 и 5,55 года — отмечен в двух столицах, следом идет Подмосковье с 5,63 года.

Наиболее ощутимая динамика роста среднего срока кредита на покупку автомобиля пришлась на Чувашию и Санкт-Петербург. Они вышли в плюс на 24,3%, а Белгородская область — на 23,4%.

Увеличение сроков автокредитования дает возможность банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. Кредитные организации не склонны к риску, как и заемщики, из-за общего роста цен на автомобили, утильсбора и высоких процентных ставок, отметил Алексей Волков, занимающий пост директора по маркетингу НБКИ.

