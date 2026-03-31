Эксперт Коган объяснил, почему европейские авто проиграли китайским

Китайские автомобили набирают в России популярность: и не только в массовом сегменте, где выбора как такового не осталось, но и в премиальном — их полюбили те, кто может позволить себе любую «параллельку». Но за что? На этот вопрос ответил эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган, на парковках элитных жилых комплексов Zeekr, Lixiang и Avatr встречаются не реже, чем когда-то Audi и BMW. Люди, пересаживающиеся с престижных немецких и японских машин на премиальные авто из Поднебесной, признают: обратной дороги нет. И этот опыт ломает старые стереотипы о том, каким должен быть хороший автомобиль.

Главная причина — «цифровой скачок». Европейские концерны выдавали технологии по крупицам, требуя доплаты за каждую опцию. Китайцы же, не связанные инерцией, в среднем ценовом сегменте предлагают экраны с частотой 120 Гц и дополненную реальность в базе. А когда машина «узнает» владельца, сама открывает двери и запускает массаж кресла, обычное авто кажется анахронизмом.

Второй фактор — избыточный уют. Пневмоподвеска и двойные стекла, которые прежде были доступны только в представительских седанах, стали массовыми. Третий момент — доверие. Обслуживание «европейцев» превратилось в квест с поиском деталей, в то время как официальная поддержка китайских брендов стала синонимом надежности. Миф о плохом железе тоже разбит, поскольку «поднебесные» концерны сманили ведущих специалистов с Запада. А электрификация позволила обойти конкурентов без сложных моторов.

— В конечном итоге отказ возвращаться к старым брендам — это не только вопрос экономии или доступности запчастей. Это глобальное разочарование в «переплате за шильдик». Покупатель осознал, что магия бренда — это маркетинговая надстройка, которая в современном мире больше не дает реальных преимуществ в комфорте или безопасности, — подытожил эксперт.