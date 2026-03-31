В начале 2026 года россияне набрали автокредитов на 184 млрд рублей

По итогам первых двух месяцев 2026 года жители нашей страны получили автокредиты на общую сумму 184,4 млрд рублей. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, объем выданных займов для покупки машины увеличился на 17,6%.

Больше всего займов оформили жители Москвы и Подмосковья

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По словам экспертов, в то же время зафиксировано снижение на 32,4% по сравнению с цифрами двухлетней давности. Показатель за январь и февраль 2024-го достиг отметки 272,7 млрд рублей.

Продолжая разговор о статистике текущего года, аналитики отметили, что максимальный объем выданных автокредитов пришелся на Москву, ее жители заняли у банков 19,11 млрд рублей. На второй строчке благодаря 15,83 млрд расположилась Московская область, а первую тройку замкнул Санкт-Петербург с 10,65 млрд «деревянных». Еще в топ-5 удалось войти Краснодарскому краю и Татарстану.

Наиболее ощутимую динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали две столицы и Краснодарский край. Перечисленные регионы вышли в плюс на 30%, 28,3% и 26,3% соответственно. Следом идут Ленинградская и Свердловская области.

