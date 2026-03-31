15

Для российского рынка сертифицировали два кроссовера Changan

Их будут собирать в нашей стране

Для отечественного рынка успешно завершилась сертификация обрусевших кроссоверов Changan CS35 Max и CS75 Plus. Их производство наладят в Калининграде.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Как сообщают «Известия», для обоих «китайцев» по всем правилам оформили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать и локальную сборку, и легальные массовые продажи. Документ начинает действовать с 1 апреля, в качестве завода-изготовителя указано предприятие «Автотор-автотранс».

Компактный CS35 Max местного разлива «вооружен» 147-сильным наддувным мотором объемом 1,5 л, работающим в паре с 7-диапазонным преселективом. Привод будет исключительно передним. Кузов вытянут в длину на 4540 мм, расстояние между осями достигает 2715 мм.

В свою очередь, моноприводный CS75 Plus четвертого поколения получил турбополтарашку с отдачей 180 л.с. При наличии системы 4х4 агрегат становится двухлитровым и выдает 226 либо 235 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Changan назвал российские цены гибридного внедорожника Deepal G318. Он тоже «прописался» на калининградском «Автоторе».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует