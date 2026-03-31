Для российского рынка сертифицировали два кроссовера Changan

Для отечественного рынка успешно завершилась сертификация обрусевших кроссоверов Changan CS35 Max и CS75 Plus. Их производство наладят в Калининграде.

Как сообщают «Известия», для обоих «китайцев» по всем правилам оформили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать и локальную сборку, и легальные массовые продажи. Документ начинает действовать с 1 апреля, в качестве завода-изготовителя указано предприятие «Автотор-автотранс».

Компактный CS35 Max местного разлива «вооружен» 147-сильным наддувным мотором объемом 1,5 л, работающим в паре с 7-диапазонным преселективом. Привод будет исключительно передним. Кузов вытянут в длину на 4540 мм, расстояние между осями достигает 2715 мм.

В свою очередь, моноприводный CS75 Plus четвертого поколения получил турбополтарашку с отдачей 180 л.с. При наличии системы 4х4 агрегат становится двухлитровым и выдает 226 либо 235 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Changan назвал российские цены гибридного внедорожника Deepal G318. Он тоже «прописался» на калининградском «Автоторе».