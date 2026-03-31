В России открыли прием заказов на бензиновый Foton Tunland G7 с «механикой»

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», мощность вышеупомянутой силовой установки «семерки» составляет 211 л.с., агрегат обеспечивает тягу 340 Н·м. Переключением передач заведует 6-скоростная ручная коробка передач. Она рассчитана на интенсивное использование и езду не только в городской черте, но и по бездорожью.
В пресс-офисе АО «МБ РУС», официального представителя Foton в России, уточнили, что свежая версия Tunland G7 предназначена для водителей, которым важна надежность автомобиля и простота его обслуживания. Минимальная цена «грузовичка» с бензиновой «четверкой» под капотом составляет 3,2 млн рублей.
Остается сказать, что полноформатные продажи новинки откроют у нас в апреле. Как и прежде, сильными сторонами модели остаются брутальный дизайн, прочная рамная конструкция, комфорт и походящий для отечественных реалий дорожный просвет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все плюсы и минусы Foton Tunland G7 в уникальном тест-драйве. Мы проверили в деле пикап, оснащенный двухлитровым турбодизелем.