В России открыли прием заказов на бензиновый Foton Tunland G7 с «механикой»

Полноценный старт продаж такого пикапа уже не за горами

В нашей стране начали принимать заказы на новую модификацию пикапа Foton Tunland G7. Теперь россиянам предлагают приобрести его с бензиновым 2,4-литровым мотором и классической механической трансмиссией. Новинка обойдется покупателям дешевле, чем дизельный предшественник.

Автор
Анатолий Белецкий

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», мощность вышеупомянутой силовой установки «семерки» составляет 211 л.с., агрегат обеспечивает тягу 340 Н·м. Переключением передач заведует 6-скоростная ручная коробка передач. Она рассчитана на интенсивное использование и езду не только в городской черте, но и по бездорожью.

В пресс-офисе АО «МБ РУС», официального представителя Foton в России, уточнили, что свежая версия Tunland G7 предназначена для водителей, которым важна надежность автомобиля и простота его обслуживания. Минимальная цена «грузовичка» с бензиновой «четверкой» под капотом составляет 3,2 млн рублей.

Остается сказать, что полноформатные продажи новинки откроют у нас в апреле. Как и прежде, сильными сторонами модели остаются брутальный дизайн, прочная рамная конструкция, комфорт и походящий для отечественных реалий дорожный просвет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все плюсы и минусы Foton Tunland G7 в уникальном тест-драйве. Мы проверили в деле пикап, оснащенный двухлитровым турбодизелем.

