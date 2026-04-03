В России ощутимо вырос средний ценник новой легковушки

За год в нашей стране серьезно выросла средняя цена нового автомобиля. За «китайцев» стали просить 3,95 млн рублей, а за отечественные модели — 2,04 млн. По сравнению с началом весны 2025-го показатели увеличились на 6% и 28% соответственно.

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес». Уточняется, что по отношению к февралю средний ценник осталась неизменным, а значительный годовой скачок связывают с ростом доли новых российских автостроителей. В основном они просят за свои модели минимум 2 млн «целковых».

За последний месяц средняя стоимость новых легковушек пошла вверх в пяти российских регионах. На первом месте за счет прибавки на 8% находится Брянская область, где дело дошло до 3,8 млн рублей. Вторую строчку заняла Ростовская — плюс 6%, что вылилось в 2,48 млн. Тройку лидеров замкнула Калужская область: благодаря росту на 5% планка поднялась до отметки 2,34 млн «деревянных».

Средняя стоимость нового автомобиля в столице остается максимальной в стране: в марте показатели достигли 3,9 млн рублей. По сравнению с концом зимы зафиксирован подъем на 3%, однако в годовом выражении наблюдается просадка на пару процентов.

