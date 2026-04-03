Эксперт Целиков назвал ключевые особенности авторынка России в марте

По сравнению с прошлым годом в марте 2026-го отечественный авторынок подрос на рекордный 31%. По отношению к февралю спрос увеличился на 30%, а доля машин российской сборки впервые за последние несколько лет превысила 60%.

Наблюдениями глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился в своем канале в национальном мессенджере Max. По его словам, несмотря на статус национального лидера автопрома, LADA не смогла как следует поднять планку реализации, поэтому ее доля сократилась. Зато самый популярный зарубежный бренд Haval сумел поднять продажи больше чем наполовину, отвоевав около 15% рынка.

В то же время Toyota вернула себе первенство в когорте альтернативых марок, заняв шестую строчку в общем зачете. А Mazda покинула топ-10, хотя в первые два месяца 2026-го вполне заслужила титул возмутителя спокойствия.

Впервые в истории отечественный производитель электрокаров и гибридов Evolute попал в топ-15 российского авторынка. И, кстати, общая доля «электричек» и PHEV поднялась выше 9%.

Остается сказать, что глобальные бренды откатились к показателю 14,7%, лишившись 1,2 процентных пункта. Однако цифры марта текущего года гораздо позитивнее тех 6,4%, что были зафиксированы в 2025-м.

