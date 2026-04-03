Российские продажи новых легковых авто выросли более чем на 30%

В начале весны 2026-го россияне приобрели 104,3 тыс. новых легковушек. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи увеличились на 30,6%. Наш авторынок сумел преодолеть стотысячный барьер впервые за последние три месяца.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, повышенная активность покупателей в марте внесла свою лепту в финальную статистику российских автопродаж в первом квартале.

С января по март в нашей стране нашли владельцев 264,9 тыс. новых легковых автомобилей. За год цифры выросли на 7,3%, хотя результаты первых двух месяцев говорили о просадке почти на 4%.

Отложенный спрос стал одной из основных причин мартовского подъема, как и снижение ставок по вкладам. Еще свою роль сыграли привлекательные программы рассрочки от производителей и появление большого числа новинок. Кроме того, дилеры традиционно старались выполнить план продаж в конце квартала, рассчитывая на бонусы от автостроителей.

