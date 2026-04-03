Названы самые популярные автомобили в России в марте 2026 года

По итогам первого весеннего месяца 2026 года LADA Granta снова стала самой продаваемой моделью в России. В начале марта дилерам удалось реализовать 9861 экземпляр, включая автомобили, построенные на базе «Гранты».

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, компактный кроссовер Haval Jolion вернул себе статус бестселлера в сегменте SUV. За обозначенный период владельцев нашли 5547 «китайцев» местного разлива. На позицию ниже переместился отечественный паркетник Tenet T7 из-за 5480 пристроенных авто.

В первую пятерку сумело войти семейство LADA Vesta и внедорожники Niva Travel. В первом случае из шоу-румов уехало 4274, во втором — 3987 «проходимцев». Еще за счет 3840 проданных штук в топ-10 числится кроссовер Tenet T4, следом пристроился Haval M6 благодаря показателю 3414 машин.

Ближе к концу первой десятки находится LADA Niva Legend, в ее пользу в марте сделали выбор 2924 человека. Рейтинг замыкают Belgee X50 и Geely Monjaro — 2780 и 2631 экземпляров.

Аналитики обратили внимание, что только Granta и Vesta за год ушли в минус. Продажи первой просели на 7,8%, а второй рухнули на 40,5%. Остальные модели из списка показали двузначный рост, за исключением Tenet T7.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские продажи новых легковых авто выросли более чем на 30%.