Changan анонсировал в России кроссовер Uni-S нового поколения

Changan Uni-S нового поколения получил динамичный дизайн, инновации и адаптацию к российским дорожным и климатическим условиям. Помимо всего прочего, новинка сможет похвастать полным приводом. По информации портала «АвтоВзгляд», «живая» премьера компактного кроссовера в нашей стране состоится 7 апреля.

Новый Uni-S призван развить успех предшественника с индексом CS55 Plus. За движение отвечает 1,5-литровая бензиновая «четверка» семейства Blue Core. В зависимости от наличия системы 4х4 агрегат выдает 157 либо 181 л.с. При любом раскладе передачи переключает 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением мокрого типа.

Дорожного просвета, составляющего 188 мм, вполне достаточно для поездок по российским дорогам. В рамках адаптации к нашим реалиям «китайца» снабдили расширенным зимним пакетом. В результате греются оба ряда сидений, руль, ветровое стекло, наружные зеркала и форсунки омывателя.

В салоне должны порадовать виртуальная приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и 14,6-дюймовый центральный тачскрин. Они, кстати, создают единое цифровое пространство. На борту имеется беспроводная зарядка для смартфона и встроенные сервисы «Яндекса», включая навигацию и музыку. За безопасность отвечает набор электронных ассистентов, а также камеры кругового обзора.

