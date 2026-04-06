Эксперт Коган объяснил, как быстрое обновление «китайцев» влияет на авторынок

Китайские автопроизводители выводят на рынок новые модели гораздо быстрее, чем это делают их американские, европейские или японские конкуренты. И эксперты связывают это не только со стремлением быть первыми, а с устоявшейся логикой развития местной автомобильной отрасли.

В беседе с «Российской газетой» основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортёров и Импортеров Андрей Коган напомнил, что внутренний рынок КНР перенасыщен и крайне конкурентен. Десятки локальных марок сражаются за покупателя, поэтому регулярное обновление модельного ряда становится условием выживания. Если бренд не представляет свежую разработку каждые 12-24 месяца, она быстро теряет интерес публики. Столь быстрый темп позволяет держаться на плаву, подогревать спрос и доказывать свою технологическую актуальность.

Китайские компании с самого начала выстраивали более гибкие рабочие процессы. У них сокращены циклы проектирования, решения принимаются быстрее, а бюрократических барьеров внутри организаций меньше. Большую роль играет тесная кооперация с местными поставщиками: большинство комплектующих производятся в стране, что ускоряет запуск моделей и уменьшает влияние внешних факторов. В итоге то, на что другим концернам нужно 4-5 лет, в Поднебесной могут сделать за 2-3 года.

Особо выделяется сегмент электрифицированных машин. Электрокары и гибриды проще по части силовых агрегатов, но сложнее в программном обеспечении и электронике. А это как раз та сфера, в которой китайские игроки чувствуют себя максимально уверенно. Они смотрят на авто не как на металл на десятилетия, а как на гаджет, который должен часто обновляться. Отсюда и подход: быстрее выпускать новые версии, улучшать интерфейсы, добавлять опции и работать над пользовательским опытом.

Выигрывают ли от этого обычные водители? Плюсы от быстрых обновлений очевидны: технологии становятся доступнее. То, что вчера было в премиуме, сегодня появляется в массовых моделях. Конкуренция снижает цены и повышает уровни оснащения. Покупатель получает больше за те же деньги. Рынок становится живым и динамичным, а ассортимент расширяется.

Однако у высокой скорости есть и минусы. Частая смена поколений приводит к быстрому моральному старению автомобиля. Купив новинку сегодня, через год вы увидите версию с более продвинутыми функциями, что бьет по остаточной стоимости. К тому же не каждая модель проходит полноценную проверку временем: ускоренные циклы иногда означают, что инженерные решения дорабатываются уже в процессе эксплуатации.

Есть и еще одна тонкость — сервисное обслуживание. Когда линейка обновляется слишком быстро, критически важно, чтобы изготовитель успевал снабжать запчастями и софтом предшествующие поколения. Но здесь, по словам эксперта, все зависит уже не от темпа вывода новинок, а от зрелости самого предприятия.