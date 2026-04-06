Новые поставки Geely Okavango в Россию запланированы на май

Поставки новых партий семиместных кроссоверов Geely Okavango в нашу страну запланированы на май. Поскольку российские склады долго не пополнялись этими машинами, у многих возникло ощущение, что SUV выпадет из обоймы.

Ожидалось, что кроссовер попрощается с нашим рынком

О возобновлении поставок Okavango в РФ сообщил ресурс «Китайские автомобили», опубликовав соответствующий пост в своем канале в национальном мессенджере Max. Дальнейшую судьбу паркетника на отечественном рынке нашим коллегам прояснили в российском пресс-офисе «поднебесного» автогиганта Geely.

Кузов трехрядного кроссовера вытянут в длину на 4860 мм, ширина составляет 1910 мм при высоте 1770 мм. Расстояние между осями достигает 2825 мм. Дорожный просвет ограничен отметкой 184 мм, чего для езды по российским дорогам вполне достаточно. Багажное отделение вмещает до 2360 л, финальный объем зависит от положения спинок второго и третьего ряда сидений.

За движение отвечает один-единственный 200-сильный турбомотор объемом 2,0 л, обеспечивающий тягу в 325 Нм. Силовой агрегат работает в тандеме с 7-скоростным «роботом». Полный привод недоступен, водителю придется довольствоваться только передним.

