Стало известно, когда Wey начнет прием заказов на флагманский кроссовер V9X

Пока речь идет только о Китае

Китайский бренд Wey, которым владеет хорошо известный в России концерн Great Wall Motor (GWM), скоро откроет прием заказов на флагманский шестиместный кроссовер V9X. Со временем гибридная новинка вполне может доехать и до нашей страны.

Анатолий Белецкий

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил ресурс «Китайские автомобили». Ожидается, что «девятка» поступит в продажу на «родном» рынке 16 апреля. Основными особенностями модели считаются вместительный трехрядный салон, системы искусственного интеллекта, а также полуавтопилот.

В состав силовой установки войдет двухлитровый бензиновый турбомотор с отдачей 238 л.с. и пара электродвигателей. Согласно предварительной информации, их мощность составит 772 л.с. Максимальная скорость — 210 км/ч.

Wey V9X должен стать первой моделью, которой достанется свежая архитектура GWM. Габариты — 5299х2025х1825 мм. Запас хода на электричестве ограничивается диапазоном от 240 до 363 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что салон Wey V9X можно считать одним из образцов свежего корпоративного стиля бренда.

