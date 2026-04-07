Changan объявил российские цены кроссовера Uni-S нового поколения

Во время «живой» премьеры компактного кроссовера Uni-S, которая состоялась 7 апреля в Москве, компания Changan раскрыла цены новинки для российского рынка. Как и ожидалось, паркетник будет предлагаться в двух комплектациях, получивших названия «Люкс» и «Техно», передает с мероприятия корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Новое поколение Uni-S, пришедшее на смену модели CS55 Plus, получило полный привод, адаптированную к российским условиям ходовую часть и расширенный зимний пакет. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор Blue Core, который в зависимости от версии выдает 157 или 181 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением.

Стоимость новинки без учета специальных предложений составит от 2 979 900 рублей за базовую комплектацию «Люкс». В список оснащения этой версии войдут светодиодная оптика, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также виртуальная панель приборов.

Топ-исполнение «Техно» оценили в 3 149 000 рублей. Оно сможет похвастать, помимо прочего, 14,6-дюймовым центральным тачскрином, беспроводной зарядкой для смартфона, встроенными сервисами «Яндекса» и полным комплексом камер кругового обзора.

Отметим, что Changan уже организовал локальную сборку нового Uni-S в России — на заводе «Автотор» в Калининградской области. Что же касается рыночного дебюта кроссовера, то продажи начнутся «в ближайшие дни».

