С наступлением марта россияне бросились оформлять автокредиты

Согласно итогам первого весеннего месяца, российский рынок автокредитов резко пошел вверх. Объемы выдач таких займов увеличился на 48%, а количественные показатели подскочили на 47,2%.

Выросло не только их количество, но и объем

Статистикой поделились эксперты аналитической консалтинговой компании Frank RG. По их словам, средний чек достиг отметки 1,54 млн рублей, зафиксирован незначительный рост на 0,5%. Положительная динамика наблюдается уже на протяжении трех месяцев подряд.

В начале весны наши соотечественники, мечтающие обзавестись личным транспортом, получили от банков кредиты на общую сумму171,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выдачи займов на покупку машины увеличились на 32,4% в количественном выражении и одновременно на 67,1% взлетели в денежном. В то же время на 26,1% подрос средний чек.

В первом квартале текущего года общая сумма автокредитов, выданных населению, доросла до 384,7 млрд рублей. Если проводить параллель с январем-мартом 2025-го, то можно говорить о прибавке более чем на 41%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как автокредит под 0% вдруг превращается в заем под 40% годовых.