Внедорожник Jetour G700 начали сертифицировать для российского рынка

Продажи новинки должны стартовать у нас в 2026 году

Китайский Jetour, одна из многочисленных «дочек» автогиганта Chery, планирует пополнить линейку своих автомобилей в России гибридным внедорожником G700. Он уже вовсю готовится к дебюту на отечественном рынке, стартовал процесс сертификации модели.

Анатолий Белецкий

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на сегодняшний день «семисотый» уже успел обзавестись несколькими сертификатами соответствия в РФ. Они нужны для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего открыть легальные массовые продажи на территории нашей страны, а также других государств, входящих в ЕАЭС.

Судя по документации, Jetour G700 появится в России, будучи «вооруженным» силовой установкой с двухлитровым ДВС. Других официальных подробностей нет, но поскольку «проходимец» давненько продается на родине, характеристики известны.

Дополнением к упомянутому агрегату должна стать пара электромоторов с общей отдачей 904 л.с. и тягой 1135 Нм. В результате на ускорение до «сотни» у «проходимца» уходит 4,6 секунды. Прилагается батарея ёмкостью 34,1 кВт·ч, общий запас хода достигает 1400 км. Но в чисто электрическом режиме удастся проехать не более 116 км.

Габариты — 5198х 2050х1956 мм при расстоянии между осями 2870 мм. Салон может быть как пяти-, таки шестиместным. Снаружи автомобиль узнаваем благодаря крупной головной светотехнике и угловатому кузову с массивными бамперами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Сети засветился пикап, построенный на базе Jetour G700.

