В России на 33% подскочил спрос на новые автомобили люксового сегмента

С января по март россияне приобрели 153 новые люксовые легковушки. Их продажи выросли на 33%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В первом квартале 2025-го своих владельцев нашли всего 67 штук.

Лучше всего идут дела у Lamborghini, а Maserati стал аутсайдером

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные «ППК». В начале 2026-го наши соотечественники чаще всего покупали машины Lamborghini, было пристроено 47 таких «итальянцев». Вторую строчку занял британский Rolls-Royce с результатом 42 авто. Тройку лидеров замкнул Bentley, отстав всего на один автомобиль. Еще в топ-5 протиснулись Ferrari и Aston Martin, реализовав 19 и четыре единицы соответственно. А вот на Maserati глаз вообще никто не положил, отметил начальник отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.

Бестселлером модельного рейтинга признан кроссовер Lamborghini Urus, разошедшийся тиражом 44 экземпляра. Следом пристроился Rolls-Royce Cullinan за счет 31 проданного авто, затем следует Bentley Bentayga с показателем 19 штук. В хвост первой пятерки попали Bentley Continental GT и Ferrari Purosangue.

Несмотря на суровые экономические реалии, рынок люксовых автомобилей в РФ продолжает демонстрировать уверенный рост. По итогам прошлого года показатели дошли до 22%, а уже в первом квартале текущего планка подскочила на 10%. Причем все перечисленные люксовые марки не представлены у нас официально.

