УАЗ подтвердил сроки выхода обновленного «Патриота» на российский рынок

Ульяновский автомобильный завод не намерен отступать от планов, касающихся дебюта и начала продаж внедорожника «Патриот», прошедшего через обновление. Посвежевшая модель должна добраться до дилерских шоу-румов к началу ближайшей осени.

Как сообщает «Российская газета», ключевые доработки коснулись двигателей и трансмиссии. Моторную гамму пополнит дизель объемом 2,0 л, выдающий 136 л.с. Агрегату, обеспечивающему 320 Нм тяги, предстоит работать в паре с 6-скоростной механической коробкой передач. В том числе она будет сочетаться с 170-сильной 2,7-литровой бензиновой «четверкой» от ZMZ Pro. То есть версий «механики» будет две. Первая получит индекс LC6T32, вторая — ML637С.

Производство обеих трансмиссий локализовано на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), но разработка принадлежит китайскому JAC. «Шестиступки» смогут похвастать увеличенным запасом прочности и поспособствуют лучшей динамике, а также снижению расхода топлива.

Обновленный УАЗ «Патриот» можно будет узнать по измененному внешнему виду — в частности, LED-оптике. Оформление салона тоже станет иным, внутри добавится руль с отечественный каркасом из магния.

