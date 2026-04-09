Рассекречен салон Voyah Taishan X8

Китайский бренд Voyah, представленный в РФ, продемонстрировал общественности официальные изображения интерьера кроссовера Taishan с индексом X8. Новинка отличается от одноименного предшественника более компактными габаритами и внутренним пространством, рассчитанным исключительно на пять человек.

Судя по обнародованным фотографиям, «поднебесные» производители решили сделать главным акцентом в салоне Voyah Taishan X8 блок, состоящий из двух мониторов. Диагональ каждого из них составляет 15,6 дюйма. Покупатели смогут рассчитывать на три варианта цветовой гаммы. Первую сделают бежевой, вторую — фиолетовой, а третья будет оранжевой.

Длина кузова «восьмерки» достигает 5200 мм при ширине 2025 мм, высота ограничивается отметкой 1814 мм. Колесная база вытянута на 3090 мм. Проще говоря, новинка на 30 мм короче и на 3 мм уже упомянутого собрата, расстояние между осями сократилось на 30 мм.

Ожидается, что SUV выйдет в продажу в виде чистокровной «электрички» и последовательного гибрида. Известно, что последний получит силовую установку с 1,5-литровым ДВС и батарею емкостью 65 кВт*ч. Запас хода без подзарядки — 310 км.

