Россиянам официально раскрыли характеристики кроссовера Volga K40

Volga презентовала для отечественного рынка среднеразмерный кроссовер K40. Его можно узнать по зауженной LED-оптике и фирменной радиаторной решетке. Донором для новики послужил китайский Geely Atlas четвертого поколения.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в моторную гамму паркетника вошли бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 и 2,0 л. Первый агрегат выдает 147 л.с., работая в паре с 7-скоростным преселективом, а мощность второго составляет 200 л.с. Ему аккомпанирует классический 8-диапазонный «автомат». Для младшей модификации предусмотрен передний привод, для старшей — полный.

По словам нижегородских производителей, новинка построена на технологичной архитектуре, получив длинную колесную базу и большой дорожный просвет. Багажное отделение названо вместительным, но никаких конкретных цифр не приводится. За безопасность в том числе отвечает внушительный набор электронных ассистентов водителя.

Салон с многоцветной контурной подсветкой должен порадовать покупателей современным дизайном и функциональной эргономикой. Внутри установлена цифровая приборная панель с информативной графикой, температуру регулирует двухзонный климат-контроль. В список оборудования включили передние сидения с электрорегулировками и встроенной вентиляцией, «музыку» с 11 динамиками и зимний пакет в качестве адаптации к нашему суровому климату.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о бизнес-седане Volga C50 и кроссовере K50.