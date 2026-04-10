В России прекратились продажи автомобилей Haima

По итогам первого весеннего месяца 2026 года «поднебесный» бренд Haima не сумел продать в нашей стране ни одной легковушки. В то же время минивэны 7X и кроссоверы 8S, из которых состоит российская линейка марки, исчезли из салонов официальных дилеров.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил ресурс «Китайские автомобили», опираясь на данные аналитиков компании «Автостат Инфо». Ряд прежних дилеров «поднебесной» марки подтвердил нашим коллегам, что на сегодняшний день в шоу-румах уже не удастся найти ни упомянутую «семерку», ни «восьмерку». И «однообъемник», и паркетник оснащались одинаковыми 195-сильными бензиновыми турбированными моторами объемом 1,6 л. Переключением передач заведовала классическая автоматическая трансмиссия.

На русскоязычном сайте Haima раздел, где потенциальные покупатели имели возможность ознакомиться с автомобилями в наличии, давно недоступен. Однако на популярных классифайдах еще можно обнаружить несколько актуальных предложений о продаже новых машин.

Напомним, Haima пыталась закрепиться в России дважды. Первую попытку китайские автостроители предприняли в 2011 году, продержавшись до 2016-го. Вторую — в 2023-м, и она тоже не увенчалась успехом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что пару лет назад Haima планировала локализовать производство своих моделей на территории РФ, отказавшись от импорта из Китая.