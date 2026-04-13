Покупать авто в кредит сейчас или подождать снижения «ключа»: мнения экспертов

Российский рынок автокредитования переживает настоящий бум. С начала 2026 года совокупный портфель займов физических лиц вырос почти на триллион и достиг исторического максимума в 45 трлн рублей. Весомую лепту в этот рекорд внесли именно покупатели машин: общая сумма обязательств по автокредитам вплотную приблизилась к отметке в 3 трлн рублей. А что будет дальше? И, главное, стоит ли сейчас брать машину на заемные средства или лучше подождать? На эти и другие вопросы ответили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Тенденция к разгону сохранилась и с наступлением календарной весны. В марте объёмы выдачи подскочили сразу на 48% по сравнению с февралём. При этом средний чек займа не только не снижается, но и продолжает ползти вверх, составляя сейчас 1,54 млн рублей.

Почему же автомобилисты так активно идут в банки? По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Исмаила Исмаилова, март 2026 года стал для сегмента месяцем восстановления. Этому способствовало смягчение денежно-кредитной политики: ключевая ставка опустилась до 15%, сделав условия пусть не идеальными, но относительно приемлемыми. Правда, на пути бурного роста стоят два серьёзных барьера — высокая закредитованность граждан и общее удорожание автомобилей.

«Рост продаж был продиктован целым комплексом факторов, — поясняет Исмаилов. — Здесь и эффект отложенного спроса, когда люди решились на покупку, которую откладывали ранее. И желание „успеть“ до очередного повышения утилизационного сбора вкупе с изменением правил импорта из стран ЕАЭС. Добавим к этому относительно благоприятный валютный курс и вступление в силу нового закона о локализации такси, который подталкивает таксопарки приобретать отечественные модели».

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами «Ренессанс страхования», советует не забывать и о низкой базе прошлого года. На фоне «провального» марта 2025-го нынешняя статистика выглядит особенно внушительно. Однако есть и объективные рыночные драйверы: снижение «ключа» и обилие субсидированных программ от самих автопроизводителей.

«Свою роль сыграла и реализация отложенного спроса. Еще в декабре ситуация была куда более туманной: никто не понимал, как отреагируют цены на рост утильсбора и куда качнётся геополитическая обстановка», — добавляет Сафонова.

Впрочем, в вопросе удешевления кредитов не всё так однозначно. Руководитель автонаправления «Свой Банк» Станислав Пушевский указывает на парадокс рынка: ставки понемногу снижаются, но конечная цена машины растёт быстрее. Ключевым ориентиром для покупателя остаётся цифра в прайс-листе у дилера, а на неё давят утильсбор, инфляция, скачки курсов и усложнившаяся логистика.

«Поэтому, подытоживая, можно сказать так: если вы уже присматриваете авто с субсидированной ставкой, вы и так получаете оптимальные условия. Дальнейшее понижение „ключа“ вряд ли существенно улучшит ценник. А вот промедление с покупкой способно сыграть злую шутку — рост стоимости машины со временем просто съест всю выгоду от экономии на процентах», — предупреждает Пушевский.

Специалисты сходятся во мнении, что именно заёмные средства стали главным топливом для авторынка. Покупательская способность доходов не поспевает за аппетитами прайс-листов, и для большинства семей приобретение автомобиля превратилось в серьёзное финансовое мероприятие. Сегмент функционирует по жёсткой формуле «нет одобрения по кредиту — нет сделки». Как следствие, доля покупок за наличные закономерно сокращается.

Исмаил Исмаилов уточняет, что основной локомотив роста — это легковушки, тогда как сегмент коммерческой техники демонстрирует некоторое охлаждение. Кроме того, весна традиционно разогревает спрос на спорткары и кабриолеты, которые зимой пылились в салонах.

Львиная доля сделок сегодня приходится на первичный рынок. По данным Станислава Пушевского, кредиты на новые автомобили занимают 70% от общего объёма выдач, тогда как на машины с пробегом — скромные 10%. Такая диспропорция — прямое следствие резкого удорожания свежих моделей. Основной интерес покупателей сосредоточен в массовом сегменте: LADA, Haval, Chery, Geely и Changan.

Что касается портрета идеального заёмщика, то банки сохраняют консервативный подход. «Для финансовой организации важен клиент с показателем долговой нагрузки (ПДН) до 40%, первоначальным взносом от 20% и стабильным подтверждённым доходом. Если кредитная история чистая — это сигнал о низком риске. Такому человеку и одобрение приходит быстрее, и условия предлагаются вкуснее. При этом пол, статус и род занятий второстепенны», — резюмирует Пушевский.

Однако получить одобрение становится всё сложнее. Исмаилов отмечает тренд на ужесточение скоринга: банки теперь строже оценивают доходы, отдавая предпочтение только «белым» зарплатам. Это заметно усложняет жизнь фрилансерам, самозанятым и тем, кто уже обременён другими кредитами. Впрочем, несмотря на эти ограничения, общий рост рынка автокредитования по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 10-20%, хотя месячные показатели будут подвержены серьёзным колебаниям.