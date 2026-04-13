Рынок новых пикапов в России упал на 20%

С января по март россияне приобрели 4233 новых пикапа. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, спрос снизился на 19,9%. Лидером марочного рейтинга остался китайский JAC.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», опираясь на собственную сегментацию и данные АО «ППК». Согласно подсчетам экспертов, за три месяца 2026-го упомянутый бренд из трех букв пристроил в нашей стране 674 пикапа, сумев занять 16% от общего объема рынка.

Вторая строчка принадлежит американскому RAM, чьи «грузовички» разошлись тиражом 631 экземпляр. Напомним, этот производитель в России официально не представлен. Затем в рейтинге упомянут отечественный Sollers, реализовавший 545 штук. Еще в первую пятерку сумели войти Changan и российский УАЗ, у которых в активе числятся 523 и 510 авто соответственно.

Бестселлером сегмента признан JAC T9 за счет 647 проданных машин. Но «поднебесной» модели буквально дышит в спину RAM 1500, в случае которого нашел владельцев 631 пикап. В топ-5 ухитрились также попали Changan Hunter Plus с результатом 521 штука, УАЗ «Пикап» с 510 авто и Great Wall Poer из-за 428 купленных машин.

В разбивке по месяцам JAC T9 лидировал только в январе, а RAM 1500 в феврале и марте, отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.

