В России более чем на четверть просели госзакупки автомобилей

На сегодняшний день Минпромторг одобрил для приоритетного использования госслужащими автомобили 15 брендов. В список вошли АВТОВАЗ и УАЗ, Sollers и ГАЗ, «Москвич», плюс Evolute, Voyah, и Haval. В соответствующем документе также упомянуты Aurus, «Амберавто», Kaiyi, BAIC, Citroen, Xcite и SWM.

Как сообщают «Ведомости», по сравнению с прошлым годом, в первом квартале 2026 года в целом госзакупки машин для чиновников сократились на четверть. В случае LADA дело ограничилось 464 экземплярами, которые оцениваются в 1,1 млрд рублей, что говорит о падении в штуках на 32% и 42% в деньгах. По моделям УАЗа прошел 191 тендер на 549,2 млн «целковых», показавший просадку по аналогичным показателям на 34% и 44%. Еще больше в минус ушел «Москвич». У него в активе значится 21 закупка на 58,8 млн «деревянных», снижение составило 63% и 73%.

Результаты Sollers — проведенных 37 тендеров на 234,2 млн рублей, первая цифра за год стала вдвое позитивней, но вторая оказалась на 13% ниже. Статистика по Voyah с дюжиной тендеров на 83,8 млн «целковых» улучшилась в 12 и восемь раз. В то же время Haval потерял один тендер, однако сумма закупок выросла до 700,3 млн рублей или на 15%.

