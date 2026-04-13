В России прекратились продажи автомобилей MG

Судя по статистике продаж за первый весенний месяц 2026 года, результаты британско-китайской марки MG в России можно назвать плачевными. За указанный период своих владельцев на отечественном рынке нашла всего парочка автомобилей с соответствующим шильдиком.

Спрос на них сошел на нет в начале весны

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на данные «Автостат Инфо» о регистрации новых машин в нашей стране. Оказалось, что в марте россияне повесили госномера только на двух представителей MG — лифтбэк с индексом 6 и субкомпактный кроссовер-внедорожник ZS.

И с начала года дела у компании тоже идут не ахти. С тех пор наши соотечественники поставили на учет дюжину машин упомянутого производителя.

На сегодняшний день продвижением и продажами MG на территории России занимается компания «Мир-Дистрибьютор». На ее официальном сайте в разделе, где указаны автомобили в наличии, пока числятся 65 новых машин. В их список входят седаны 5 и 6, кроссоверы HS, RX8 и RX9, плюс спорткар на электротяге Cyberster. Кстати, последний может войти в линейку российского «Москвича».

