Спрос на легковушки в России рухнул на 20%

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Серегей Целиков. По его словам, внушительные продажи 14-й недели текущего года объясняются тем, что дилеры закрывали первый квартал. Поэтому сократившийся уровень спроса вполне логичен.
Эксперт добавил, что по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, продажи легковушек на отечественном рынке увеличились на 28%. В середине весны реализация должна превысить мартовские результаты, выйдя на отметку в районе 110 тыс. авто.
Тем временем сегмент LCV просел на 7% за неделю, своих владельцев нашли 1454 легких коммерческих автомобиля. Годовая динамика оказалась еще хуже, подразумевается 13-процентное снижение продаж. Зато грузовики вышли в плюс на 11,5% и 17% соответственно, в частности, тяжелые HCV продемонстрировали 15-процентную прибавку.