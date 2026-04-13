Спрос на легковушки в России рухнул на 20%

В текущем году россияне поставили на учет 24,9 тыс. новых легковых автомобилей с 6 по 12 апреля. Если проводить параллель с предыдущей неделей, показатели снизились на 20%. В то же время рынок продолжает пребывать в стадии медленного, но верного восстановления.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Серегей Целиков. По его словам, внушительные продажи 14-й недели текущего года объясняются тем, что дилеры закрывали первый квартал. Поэтому сократившийся уровень спроса вполне логичен.

Эксперт добавил, что по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, продажи легковушек на отечественном рынке увеличились на 28%. В середине весны реализация должна превысить мартовские результаты, выйдя на отметку в районе 110 тыс. авто.

Тем временем сегмент LCV просел на 7% за неделю, своих владельцев нашли 1454 легких коммерческих автомобиля. Годовая динамика оказалась еще хуже, подразумевается 13-процентное снижение продаж. Зато грузовики вышли в плюс на 11,5% и 17% соответственно, в частности, тяжелые HCV продемонстрировали 15-процентную прибавку.