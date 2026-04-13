Omoda предложит россиянам более мощную версию кроссовера С7

Портал «АвтоВзгляд» узнал об этом, изучив свежую выгрузку Одобрений типа транспортного средства (ОТТС). Наличие такого документа дает возможность начать в нашей стране легальные массовые продажи втомобилей, а также заниматься их выпуском.
Проще говоря, Omoda успешно провела сертификацию «семерки», производство которой в течение года наладят в Калужской области на бывшем заводе Volkswagen. Согласно новоиспеченной документации, кроссовер будет доступен в РФ как с передним, так и полным приводом.
В первом случае под капотом установят 1,6-литровую «турбочетверку» с отдачей 150 л.с., а более мощной модификации полагается уже 186 л.с. Переключением передач предстоит заведовать 7-диапазонному преселективу.
На сегодняшний день Omoda С7 2026 года выпуска представлена у нас в одной-единственной комплектации под названием «Стиль» и оценивается минимум в 3 499 000 рублей. Такие экземпляры оснащаются только системой 4х4. Но кроссоверы, сошедшие с конвейера в прошлом году, тоже продаются, причем с любым типом привода. За них просят от 2 939 000 до 3 499 000 «целковых».
