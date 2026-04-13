Omoda предложит россиянам более мощную версию кроссовера С7

Кроссовер Omoda С7 планируют продавать на отечественном рынке с двумя вариантами форсировки мотора. Вместо привычных полутора сотен «лошадей» покупатели смогут рассчитывать почти на 190.

Его будут собирать под Калугой

Портал «АвтоВзгляд» узнал об этом, изучив свежую выгрузку Одобрений типа транспортного средства (ОТТС). Наличие такого документа дает возможность начать в нашей стране легальные массовые продажи втомобилей, а также заниматься их выпуском.

Проще говоря, Omoda успешно провела сертификацию «семерки», производство которой в течение года наладят в Калужской области на бывшем заводе Volkswagen. Согласно новоиспеченной документации, кроссовер будет доступен в РФ как с передним, так и полным приводом.

В первом случае под капотом установят 1,6-литровую «турбочетверку» с отдачей 150 л.с., а более мощной модификации полагается уже 186 л.с. Переключением передач предстоит заведовать 7-диапазонному преселективу.

На сегодняшний день Omoda С7 2026 года выпуска представлена у нас в одной-единственной комплектации под названием «Стиль» и оценивается минимум в 3 499 000 рублей. Такие экземпляры оснащаются только системой 4х4. Но кроссоверы, сошедшие с конвейера в прошлом году, тоже продаются, причем с любым типом привода. За них просят от 2 939 000 до 3 499 000 «целковых».

