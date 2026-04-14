В Changan объяснили, когда в России начнут продажи нового Uni-S с моноприводом

Представители российского офиса Changan рассказали порталу «АвтоВзгляд», что пока кроссовер Uni-S нового поколения и его предшественник продаются на отечественном рынке параллельно. Первый предлагают покупателям только с подключаемым полным приводом, а второй доступен с безальтернативным передним.

Когда паркетники прежней генерации найдут владельцев, в Changan решат, стоит ли открывать продажи посвежевшей модели с моноприводом. Технически такая возможность уже есть, но компания пришла к выводу, что на сегодняшний день торопиться не стоит, и предпочла понаблюдать, как будет развиваться ситуация.

Новый Uni-S продается в России в комплектациях «Люкс» и «Техно». Без учета специальных предложений минимальная цена составляет 2 979 900 рублей. В базовое оснащение входят LED-оптика и виртуальная панель приборов, предусмотрен подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. Топ за 3 149 000 «целковых» отличается центральным тачскрином с диагональю14,6 дюйма, камерами кругового обзора и встроенными сервисами «Яндекса».

За движение отвечает турбированный мотор семейства Blue Core объемом 1,5 л. В зависимости от варианта форсировки мощность достигает 157 или 181 л.с. Переключение передач доверили 7-диапазонному «роботу» с двойным «мокрым» сцеплением.

Сейчас кроссоверы попадают в нашу страну из Китая, но в будущем их поставят на конвейер калининградского завода «Автотор». На российской площадке уже готовятся к началу производства «китайца».

