Российский авторынок снова оказался шестым в Европе

Согласно результатам автопродаж в марте 2026 года, отечественный рынок закрепился в рейтинге европейских стран на шестой позиции. Россия опустилась туда в феврале, выбыв из первой пятерки. Лидером в регионе считается Великобритания.

В то же время наша страна показала лучшую динамику продаж

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData. По словам экспертов, за указанный период россияне приобрели 104 278 новых легковых автомобилей. По сравнению прошлым годом, спрос вырос на 30,6%.

В начале весны среди авторынков Европы наилучшей динамикой может похвастать только российский. Он впервые за последние три месяца сумел преодолеть барьер в сотню тысяч реализованных машин, отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.

Тем временем Великобритании принадлежит первая строчка, поскольку жители королевства приобрели на 6,6% легковушек больше, чем в 2025-м. То есть было пристроено 380 627 штук. Второе место по-прежнему принадлежит Германии — плюс 16% и 294 161 авто. Затем идет Италия, где продажи выросли на 7,6%, что вылилось в 185 367 экземпляров.

Франция, где владельцев нашли 173 633 машины, числится четвертой с прибавкой 12,9%. И последней в топ-5 сумела войти Испания, продажи на тамошнем рынке подросли на 11,7% или до 130 340 автомобилей.

