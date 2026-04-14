Продажи удлиненного Jetour T2 стартовали в Китае

Китайский концерн Jetour, официально представленный в нашей стране, открыл на родине продажи удлиненной версии кроссовера Traveler Plus. В России обычная версия продается с индексом T2. Новинка должна была выйти на отечественный рынок еще в первом квартале прошлого года, но тогда этого не произошло. Тем не менее вполне возможно, что посвежевший SUV приедет в РФ позднее.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», трехрядный паркетник имеет дополнительную вставку на задней стойке и серьезно увеличенный задний свес. По сравнению с классической модификацией, кузов вытянулся в длину на 249 мм, она составила 5034 мм. Однако расстояние между осями в 2800 мм оказалось нетронутым. До 18 градусов сократился угол съезда.

В салоне поменялась не только компоновка, но и расцветка. Добавилась ромбовидная формовка на обивке сидений и дверных картах. Багажник с сабвуфером, вмещающий 1653 л, можно превратить в двухметровое спальное место. Предусмотрены панорамная крыша, 16 динамиков и передние кресла с обогревом и вентиляцией, в водительское кресло встроен массажер.

За движение отвечает турбированный бензиновый двигатель объемом 2,0 л, выдающий 254 л.с., передачи переключает 8-диапазонный «автомат». В качестве альтернативы доступен 619-сильный гибрид. При любом раскладе можно рассчитывать на «умный» полный привод XWD.

