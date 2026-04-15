Эксперт Франк назвала 5 новых машин, которые выгодно везти в Россию из Китая

С января по март на российском авторынке зафиксирован всплеск покупательской активности. В начале весны объем импорта свежих легковушек вырос на 40%, по сравнению с прошлым годом, от 60 до 65% прямых поставок пришлось на Китай. Сейчас выгоднее всего привозить оттуда в Россию хорошо знакомые отечественным водителям модели Toyota, BMW и Mazda.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказала гендиректор Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, в топ-5 входит собранная в Китае Toyota Camry. Ее популярность объясняется узнаваемостью бренда и стабильной ликвидностью на «вторичке». Г-жа Франк называет такой седан одной из самых надежных инвестиций для ввоза. Средний ценник четырехдверки лежит в диапазоне 4,4 — 5,5 млн рублей.

Сохраняется тренд на японские кроссоверы, одним из наиболее востребованных считается Toyota RAV4 «поднебесного» розлива. SUV оценивается в 4,49 — 4,7 млн рублей, его выгодно ввозить благодаря высоким оборотам и хорошей остаточной стоимости. В то же время к нам активно везут через Китай BMW X3, в его случае при параллельном импорте маржинальность привлекательнее официальных схем. Минимальный ценник «немца» начинается с 7,36 млн рублей.

Безусловным лидером среди иномарок некитайских брендов признана Mazda CX‑5. Ее привлекательность обусловлена стабильностью качества и высокой ликвидностью. Кроссовер обойдется в 3,7 — 4,72 млн рублей. Пятую строчку рейтинга занимают Zeekr 8X и 9X. Экономика их ввоза привлекательна за счет высокой технологичности и роста популярности электрокаров в РФ. «Восьмерка» с припиской Max оценивается в 10,2 млн рублей, «девятка» стоит минимум 8 млн.