Exeed прокомментировал слухи о уходе кроссовера VX из России

По Рунету поползли слухи о прекращении продаж габаритного кроссовера Exeed VX на отечественном рынке. В первом квартале 2026 года SUV был вторым в списке самых популярных моделей бренда.

В беседе с «Российской газетой» представитель пресс-офиса Exeed не подтвердил, что компания остановила реализацию VX в нашей стране. Но стало известно, что бренд переживает стадию трансформации и в будущем планирует сфокусироваться на автомобилях с возобновляемыми источниками энергии.

В свою очередь, директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов добавил, что не стал бы говорить о официальном уходе Exeed VX из России. По мнению эксперта, в то же время модель де-факто сворачивает присутствие. Хотя SUV не убирают с официального сайта марки, по словам дилеров, новых поставок нет.

Ситуация с VX не связана с его провалом на рынке. Но премиальный «китаец» с большим ценником в текущей экономике сложнее по оборачиваемости, а на рынке происходит сдвиг в сторону более массовых и в перспективе локализованных решений. Рынок явно идет туда, где есть понятная локальная экономика продукта, а не только статус, добавил г-н Блинов.

