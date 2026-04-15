Стало известно, какие машины нравятся российским айтишникам

При выборе автомобиля российские IT-специалисты отдают предпочтение моделям, которые могут похвастать продвинутыми технологиями. Инновации стали решающим фактором для 27% покупателей.

Они больше всего ценят современные технологии

Об этом говорят результаты совместного опроса «Росгосстраха» и «ГК Автодом». Оказалось, что надежность и безопасность личного транспорта важна для 26% респондентов, а полностью довольны интерфейсом только 19%. Камерами и парковочными ассистентами регулярно пользуются 83%. Водительские ассистенты, в том числе адаптивный «круиз» и автоматическое торможение, любят 82%.

Наиболее популярной функцией стала возможность обновления бортового софта «воздуху», то есть без заезда к официальному дилеру. Полуавтономное вождение ценят 70% опрошенных, камеры кругового обзора отметили 65%, навигация с дополненной реальностью пришлась по душе 62%.

Чем больше интерес айтишников к цифровым возможностям автомобиля, тем выше требования к реализации инноваций. На сбои в системе своей машины пожаловались 55% респондентов, неудобной логикой меню недоволен 51%, еще 49% предъявили претензии голосовому управлению.

В итоге чаще всего наши айтишники покупают автомобили Toyota, Geely и Kia.