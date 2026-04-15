Продажи кроссоверов Jeland стартуют в России во втором квартале 2026 года

Кроссоверы из линейки новоиспеченного отечественного бренда Jeland должны появиться на российском рынке во втором квартале 2026 года. В то же время ожидается начало серийного производства. Реализацией проекта занимается наш холдинг «АГР» при участии китайской компании Defetoo.

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу холдинга, на сегодняшний день уже идет формирование дилерской сети Jeland. Более 175 шоу-румов марки появится в 95 городах России от Калининграда до Владивостока.

Автомобили Jeland планируют выпускать по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, в Санкт-Петербурге. Новые модели поставят на конвейер бывшей площадки General Motors в Шушарах, «АГР» приобрел завод в 2024 году. Предприятие позволяет ежегодно штамповать до 100 тыс. машин.

Напомним, в начале апреле в Северной столице покрасили первый кузов кроссовера Jeland. В профильном цехе введена продвинутая технология «мокрое по мокрому». Слои краски наносятся последовательно, без промежуточной сушки, что повышает качество.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что первый кроссовер Jeland уже появился на свет. Новинка оказалась локализованным Jaecoo J8.