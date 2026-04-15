В 2027 году российский авторынок может вырасти на 14%

В следующем году в России предсказали всплеск продаж новых легковых автомобилей. Спрос может увеличиться на 14%, что выльется в 1,52 млн пристроенных экземпляров.

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на исследование Oks Labs. Компания спрогнозировала развитие событий, отталкиваясь от нескольких факторов. В их список прежде всего вошел уровень ключевой ставки ЦБ для определения стоимости автокредитования. Также учитывались цена российской нефти марки Urals и индекс потребительской уверенности.

По мнению экспертов, в 2026-м спрос на свежие легковушки в стране, скорее всего, будет таким же, как и в прошлом году. То есть останется на уровне 1,33 млн автомобилей. Однако в 2028-м реализации способна приподняться на 8% за год. Если такое произойдет, владельцев найдут 1,64 млн автомобилей.

Возможно, отечественный рынок превзойдет результаты 2024-го. Тогда, согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», россияне приобрели 1,57 млн машин.

