В марте 2026 года россияне стали больше интересоваться автокредитами

В начале весны жители нашей страны взяли на 10,4% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить о количестве, речь идет о 86,9 тыс. штук вместо прежних 78,6 тыс.

Но в целом спрос на подобные займы остается низким

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно подсчетам аналитиков, за месяц показатели выросли на 36%, в конце зимы население оформило 63,9 тыс. займов на приобретение машины. Но с января по март отмечается просадка на 1,1% за год, что вылилось в 206,7 тыс. кредитов.

В марте кредиты на автомобиль чаще всего брали в столице, она лидирует с отметкой 7,16 тыс. На втором месте расположилось Подмосковье благодаря 6,32 тыс., тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 4,65 тыс. Еще в первую пятерку удалось попасть Татарстану и Краснодарскому краю.

Максимально ощутимая динамика по автокредитам зафиксирована в Липецкой области, продемонстрировавшей прибавку на 39,4%. Следом идут Рязанская область и Московсковская. В то же время цифры на 14,8% снизились в Кемеровской области, а также в Самарской и Оренбургской.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, вопреки оживлению в начале весны, в целом выдачи автокредитов остаются на довольно низком уровне. Невысокий спрос объясняется увеличенным утильсбором, подорожанием машин и высокими процентными ставками.

