В начале весны расходы россиян на новые легковушки выросли в 1,5 раза

В марте жители нашей страны потратили на новые легковые автомобили 369,2 млрд рублей. Такая сумма оказалась в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Наиболее ощутимо выросли расходы на европейские модели, что вылилось в 66 млрд «целковых».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное исследование аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг», траты отечественных автолюбителей на «европейцев» в начале весны 2026 года подскочили на 53,6% по отношению к февралю.

В то же время на китайские автомобили у наших соотечественников ушло 159,5 млрд рублей, что на 32,4% больше, чем в конце зимы. Топп-3 замыкают российские легковушки — 82 млрд «деревянных» и прибавка на 29,7%. Далее пристроились японские машины и американские.

В марте «китайцы» по-прежнему считаются лидерами в структуре финансовой емкости благодаря доле 43,2%. Месяц назад она была чуть ниже, составив 42,9%. За обоначенный период в плюс удалось выйти и европейским брендам, на них пришлось 17,9% вместо прежних 15,3%. У прочих марок доля в структуре затрат снизилась.

