Продажи Hongqi L1 стартуют в России в первой половине 2026 года

Роскошный седан Hongqi с индексом L1, он же — Guoya, должен выйти на российский рынок до конца июня. Китайские производители в очередной раз уточнили сроки запуска продаж модели в нашей стране, а заодно поделились свежими фотографиями салона.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинка позиционируется как транспорт для крупных бизнесменов и чиновников. В пересчете на наши деньги за «единичку» просят на родине от 16 до 21 млн рублей, российский ценник производители обещают рассекретить ближе к началу реализации, как и содержимое комплектаций.

Интерьер Hongqi L1 задумывался как воплощение философии «тихой роскоши». Внутреннее убранство напоминает рабочий кабинет. Для отделки использованы тончайшая кожа и редкие сорта натурального дерева. Пассажиры заднего ряда могут рассчитывать на индивидуальные регулировки, многоточечный массаж и встроенную вентиляцию кресел.

Снаружи красную линию на капоте дополняет хромированное «крыло». Оно поднимается в момент начала движения под углом наклона земной оси, равным 23,5 градуса. Еще седан получил двухцветный кузов в стиле Maybach.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hongqi L1 сертифицировали для России. Тогда же мы расписали техническую начинку и прочие характеристики.