В России выберут лучший внедорожник 2026 года

Оргкомитет премии «Внедорожник года» объявил о начале голосования за лучшие машины этого сезона. В перечень номинантов включено более ста автомобилей, официально поступивших в продажу (или только собирающихся) на территории России в период с сентября 2025-го по сентябрь 2026-го.

Номинанты оцениваются как «Экспертным», так и «Большим» жюри. В первое входят автомобильные журналисты (в том числе обозреватель портала «АвтоВзгляд» Евгений Васин) и блогеры. А во второе — все, кто желает оставить свой голос путем участия в голосовании на интернет-площадках vned.ru и 4x4.media.

Итоги голосования и имена обладателей наград будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет 10 сентября в Москве. Местом проведения мероприятия выбран бар «Ангар 44», расположенный на территории автомобильного клуба «4х4» в Переделкино. В ходе церемонии планируется вручение наград победителям в десяти ключевых категориях.

Внедорожники разделены по классам на полноразмерные, среднеразмерные и компактные. То же самое касается полноприводных кроссоверов. А вот для моноприводных предусмотрено только две номинации: среднеразмерные и компактные. Среди прочих категорий — пикапы и электрические SUV.

«Мы меняемся вместе с миром, но наша задача остается неизменной уже больше двадцати лет: максимально точно отражать состояние рынка, испытывать представленные на нем модели и выбирать лучших», — прокомментировал старт голосования председатель членов экспертного жюри премии «Внедорожник года» Максим Ракитин.