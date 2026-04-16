В России изменились цены автомобилей восьми брендов

С 1 по 15 апреля восемь автопроизводителей, официально представленных в России, решили переписать ценники своих моделей. Шесть марок увеличили их стоимость, одна слегка поумерила аппетиты, а в случае еще одной цены пошли и вверх, и вниз.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные мониторинга сайта «Цена Авто», на отечественном рынке на 3000 рублей подешевел фургон LADA Granta в модификациях «Универсальный», «Изотермический» и «Промтоварный». В то же время кроссоверы Haval Dargo и Dargo X стали доступнее на 50 тыс. «деревянных», но бензиновый внедорожник H5 в комплектации Premium прибавил в цене полторы сотни.

Внедорожники Tank 500 в исполнении Premium подорожали на 300 тыс. рублей, а седан GAC Empow — на 150 тыс. За кроссовер «Москвич 3» начали просить на 30 — 40 тыс. рублей больше, а за паркетники Tenet T4 прошлого и текущего года выпуска — на 50 тыс. В контексте «четверки» речь идет о исполнении «Лайн» с передней ведущей осью и «механикой», а также о комплектации «Актив» с любым типом привода и «роботом».

Семейство Sollers SF4, включая автобус, бортовой автомобиль, а также грузопассажирский, изотермический, промтоварный, рефрижератор и цельнометаллический, получило прибавку в 1000 «целковых».

Остается сказать, что четырехдверный Hongqi H5 в версии Deluxe+ теперь оценивается на 170 тыс. рублей дороже, H9 в комплектации Deluxe — на 30 тыс., а кроссовер HS3 — на 120 тыс.