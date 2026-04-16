KGM открыл в России продажи семиместного Rexton

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», к третьему ряду сидений «корейца» выведены отдельные воздуховоды кондиционера, предусмотрены подголовники и трехточечные ремни безопасности. Еще новинка выделяется премиальной отделкой интерьера из замши и кожи. Помимо всего прочего, имеется люк в крыше и боковые пороги с заводской установкой, кресло водителя умеет запоминать настройки, как и зеркала заднего вида.

Кстати, обновленная средняя комплектация «Премьер 4х4» тоже получила боковые пороги. Еще все автомобили прошлого года выпуска обзавелись эмблемами 4WD, расположенными на багажной и водительской двери, что должно повысить узнаваемость на дорогах.

За движение отвечает 225-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, обеспечивающий тягу 350 Н·м. Переключением передач заведует классический 6-диапазонный «автомат». Помимо полного привода, можно рассчитывать на понижающую передачу.

Судя по прайс-листу, опубликованному на официальном сайте KGM, «проходимец» в семиместном исполнении «Экстра 4х4» оценивается в 6 495 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям. Что же касается младших версий «Оптимум 4х4» и «Премьер 4х4» (они предлагаются только с пятью посадочными местами), то за них дилеры просят от 5 890 000 и 6 295 000 рублей соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл все плюсы и минусы в уникальном тест-драйве дореформенного KGM Rexton.