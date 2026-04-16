KGM открыл в России продажи семиместного Rexton

Посвежевший внедорожник предлагается в трех комплектациях

В России стартовали продажи новой версии полноразмерного рамного внедорожника Rexton. Ключевой особенностью автомобиля считается семиместный салон, прежние варианты оснащения дополнены топовым под названием «Экстра 4х4».

Автор
Анатолий Белецкий

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», к третьему ряду сидений «корейца» выведены отдельные воздуховоды кондиционера, предусмотрены подголовники и трехточечные ремни безопасности. Еще новинка выделяется премиальной отделкой интерьера из замши и кожи. Помимо всего прочего, имеется люк в крыше и боковые пороги с заводской установкой, кресло водителя умеет запоминать настройки, как и зеркала заднего вида.

Кстати, обновленная средняя комплектация «Премьер 4х4» тоже получила боковые пороги. Еще все автомобили прошлого года выпуска обзавелись эмблемами 4WD, расположенными на багажной и водительской двери, что должно повысить узнаваемость на дорогах.

За движение отвечает 225-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, обеспечивающий тягу 350 Н·м. Переключением передач заведует классический 6-диапазонный «автомат». Помимо полного привода, можно рассчитывать на понижающую передачу.

Судя по прайс-листу, опубликованному на официальном сайте KGM, «проходимец» в семиместном исполнении «Экстра 4х4» оценивается в 6 495 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям. Что же касается младших версий «Оптимум 4х4» и «Премьер 4х4» (они предлагаются только с пятью посадочными местами), то за них дилеры просят от 5 890 000 и 6 295 000 рублей соответственно.

