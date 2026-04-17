Российские автожурналисты и блогеры назвали лучшие китайские авто 2026 года

Портал «Китайские автомобили» подвел итоги ежегодного голосования, определив лучшие модели из Поднебесной, официально представленные на российском рынке в 2026 году. В опросе приняли участие 50 профильных журналистов и блогеров — в том числе обозреватели редакции «АвтоВзгляд».

По итогам подсчета голосов безоговорочную победу одержал кроссовер Geely Monjaro, набравший в сумме 33 балла. Эта модель не просто возглавила рейтинг, а сделала это с серьезным преимуществом. Эксперты отдали ей шесть первых мест, 15 раз включили в топ-5 лучших автомобилей, а общее число упоминаний «Монжаро» в бюллетенях достигло 21.

Второе место досталось рамному внедорожнику Tank 300 с результатом в 21 балл. Несмотря на то, что по числу первых мест (три) он уступил некоторым конкурентам, модель 12 раз попала в пятерки лучших и набрала в общей сложности 15 упоминаний. Бронза же ушла брутальному Jetour T2, который с 20 баллами вплотную приблизился к Tank 300 и даже обошел его по числу первых мест (четыре против трех).

На четвертой строчке оказался электрический лифтбэк Avatr 12 с 15 баллами, на пятой — кроссовер Exeed Exlantix ET с 12 очками. Шестое и седьмое места с десятью баллами разделили между собой Haval H9 и Voyah Free. Далее в рейтинге следуют бестселлеры Belgee X50 и Haval Jolion — они набрали по девять баллов и по одному первому месту. А замкнул десятку сильнейших кроссовер GAC GS8, получивший те же 9 очков, но без единого «золота».

Добавим, что участникам голосования предлагалось назвать до пяти лучших, по их мнению, «поднебесных» машин: одного явного лидера и топ-4 или же просто топ-5. Тому самому лидеру начисляли 3 балла, остальным фаворитам — по одному. В итоге очки суммировались и составлялась таблица. А посмотреть итоговые результаты можно здесь.