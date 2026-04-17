В России опять становится больше дилерских автосалонов

Согласно статистике с января по март 2026 года, дилерская сеть автомобильных брендов в России дошла до 4,2 тыс. шоурумов. За год их стало больше на 2,6%, прибавка по сравнению с началом года составила 2,8%.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на совместное исследование «Газпромбанк Автолизинг» и «Автобизнесревю». По словам экспертов, количество автосалонов китайских марок в нашей стране выросло на 3,2% в начале 2026-го: состоялось 70 закрытий и 154 открытия. Число шоурумов осталось примерно на уровне первого квартала прошлого года, доля составила 64%.

По мнению главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, рост дилерских площадок является перестройкой рынка. То есть в большей степени происходит именно смена вывесок. Во многих случаях дело ограничивается расширением дилерских контрактов за счет появления в РФ свежих марок, а также их дочерних структур. В целом динамику можно считать отскоком после прошлогодней коррекции, но вместо разгона разгона конфигурация рынка становится рациональнее.

В первом квартале рейтинг лидеров по числу открытий возглавил Deepal с 65 торговыми точками — «дочка» хорошо известного концерна Changan. Другие китайские бренды корректировали количество шоурумов не слишком ощутимо. Еще себя проявил отечественный Evolutе благодаря 17 новым салонам, тройку лидеров за счет 14 замкнул белорусский Avior. Тем временем самой масштабной сетью продолжает владеть Chery, в нее входят 217 локаций.