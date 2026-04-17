На российский рынок вышел Omoda C5 с полным приводом

Компактный кроссовер Omoda C5 обзавелся на отечественном рынке системой 4х4, переключение передач доверили 7-диапазонному преселективу. Такой SUV можно приобрести только в топовом исполнении «Стиль». Доплата за обновки составила 150 тыс. рублей, что вылилось в 2 849 000 «целковых».

Об этом сообщается на официальном русскоязычном сайте китайского производителя. Как и в случае 2WD-экземпляров, под капотом «пятерки» с полным приводом теперь установлена 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 147 л.с. Прежний 150-сильный агрегат объемом 1,6 л считается пережитком прошлого вместе с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

На ускорение до «сотни» новинке требуется 11,5 секунды. Ее динамика оказалась скромнее, чем у моноприводных собратьев, которые тратят на аналогичное упражнение 9,9 секунды. Кстати, их дорожный просвет на 10 мм выше, он достигает 190 мм.

В то же время средняя и максимальная комплектация паркетника с передним приводом прибавили в цене по 50 тыс. рублей, планка поднялась до 2 549 000 и 2 699 000 рублей соответственно. Хорошая новость в том, что минимальный прайс остался прежним, изначально за «китайца» просят 2 349 000 «деревянных».

