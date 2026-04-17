Названы самые популярные автомобили в России в первом квартале 2026 года

Опубликована статистика по федеральным округам

Согласно итогам первых трех месяцев текущего года, почти во всех регионах России самой популярной моделью оказалась LADA Granta. Она не смогла стать лидером в Сибири, на северо-западе и Дальнем Востоке, что, впрочем, не отменяет глобального первенства.

Автор
Анатолий Белецкий

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на расчеты АО «ППК», «Гранта» возглавила рейтинг в Центральном, Приволжском, Уральском, а также Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самая высокая доля модели, составившая 20,2%, зафиксирована в последнем случае.

В первую тройку в пяти округах сумел попасть кроссовер Tenet T7, новичок рынка. В целом по России «семерка» заняла вторую строчку и стала абсолютным победителем в Сибири с долей 7%. В свою очередь, паркетник Haval Jolion признан самым востребованным на северо-западе, отвоевав себе 6,7%. Плюс присутствие в топ-3 в четырех округах и третья позиция в стране.

Дальний Восток всегда шел своим путем, исключений так и не появилось. Там в список бестселлеров вошли Honda Vezel, Mazda CX-5 и Honda WR-V.

Еще эксперты обратили внимание на различие рынков в двух столицах. В Москве победил Belgee X50, а в Санкт-Петербурге — уже упомянутый «Джолион».

