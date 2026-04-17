Названы самые популярные автомобили в России в первом квартале 2026 года

Согласно итогам первых трех месяцев текущего года, почти во всех регионах России самой популярной моделью оказалась LADA Granta. Она не смогла стать лидером в Сибири, на северо-западе и Дальнем Востоке, что, впрочем, не отменяет глобального первенства.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на расчеты АО «ППК», «Гранта» возглавила рейтинг в Центральном, Приволжском, Уральском, а также Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самая высокая доля модели, составившая 20,2%, зафиксирована в последнем случае.

В первую тройку в пяти округах сумел попасть кроссовер Tenet T7, новичок рынка. В целом по России «семерка» заняла вторую строчку и стала абсолютным победителем в Сибири с долей 7%. В свою очередь, паркетник Haval Jolion признан самым востребованным на северо-западе, отвоевав себе 6,7%. Плюс присутствие в топ-3 в четырех округах и третья позиция в стране.

Дальний Восток всегда шел своим путем, исключений так и не появилось. Там в список бестселлеров вошли Honda Vezel, Mazda CX-5 и Honda WR-V.

Еще эксперты обратили внимание на различие рынков в двух столицах. В Москве победил Belgee X50, а в Санкт-Петербурге — уже упомянутый «Джолион».