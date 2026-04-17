В России ожидается оживление рынка автокредитования

В 2026 году объем рынка автокредитования в России может превысить отметку 1,8 трлн рублей. То есть речь идет о приросте на 5%.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. По его словам, в течение года доля продаж легковушек в кредит составит не менее 63%, превысив показатели 2025-го почти на 6%.

Россияне начнут покупать больше автомобилей в кредит, несмотря на увеличение ценников, прогнозирует директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич. Он считает, что наши соотечественники предпочтут брать машины более низкого ценового сегмента, а росту доли таких авто поспособствуют программы рассрочки от дилеров. К концу 2026-го общий объем автокредитов имеет шансы дойти до 1,4 — 1,6 трлн рублей, предположил эксперт.

В то же время руководитель управления «Автокредитование» Т-Банка Кирилл Бакулин прогнозирует, что рынок кредитования новых авто ждет стагнация. Рост и развитие сегмента во много зависят от субсидий производителей, но ощутимых вливаний от них топ-менеджер не ожидает.