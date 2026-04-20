Продажи кроссоверов и внедорожников в России подскочили на 21%

По итогам первого квартала 2026 года в нашей стране реализовали 198 259 новых кроссоверов и внедорожников. То есть продажи в этом сегменте выросли на 21%, если проводить параллель с результатом за аналогичный период 2025-го.

Такие данные приводит «Автостат» со ссылкой на статистику АО «ППК». Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин рассказал, что спрос на машины класса SUV рос в 3 раза быстрее, чем российский рынок в целом. Общие продажи всех легковушек прибавили только 7,3%. Разница очень заметная, и она сильно повлияла на общую картину.

Из-за такого скачка доля кроссоверов и внедорожников увеличилась больше чем на 8%. В начале 2025 года на них приходилось 66,4% от всех продаж, а теперь этот показатель равен 74,8%. Иными словами, сейчас примерно 3 из 4 купленных новых машин относятся именно к этому сегменту.

Если смотреть по маркам, то больше всего машин в обозначенном классе продал Haval. За 3 месяца покупатели забрали 35 638 кроссоверов. На втором месте расположился Tenet с результатом 27 860 штук. Третье место у LADA, которая реализовала 17 818 внедорожников Niva.

Четвертую строчку занял Geely, сумевший продать 15 365 кроссоверов. А замыкает топ-5 бренд Belgee с показателем 10 828 реализованных машин. Интересно, что на эти 5 компаний приходится больше половины всех приобретенных в России кроссоверов и внедорожников. Остальные марки делят между собой меньше 50% рынка.

Что касается конкретных моделей, то тут на первом месте оказался Tenet T7. Владельцев нашли 14 290 таких машин. Практически вплотную к нему подобрался Haval Jolion, чей тираж составил 14 249 экземпляров. В пятерку также вошли Tenet T4, который разошелся в количестве 11 171 автомобиля, LADA Niva Travel с 9964 единицами и Belgee X50, который выбрали 7937 покупателей.